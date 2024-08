Home | Scuola, quando ricomincia: il calendario regione per regione

Quando ricomincia la scuola? Gli studenti di ogni ordine e grado si stanno godendo la pausa estiva in tutta Italia. Il mese prossimo però, tutti gli alunni torneranno a scuola. Ma quando? In alcune regioni, la scuola inizierà prima. Circa metà degli istituti riapriranno l’11, altri il 16 ma ci sono anche diverse eccezioni. Di seguito, il calendario con data di inizio delle lezioni. (Continua dopo le foto)

Il calendario scolastico 2024/2025

Come sempre, la scuola inizierà a settembre e si concluderà a giugno. Per i giorni specifici di inizio e fine lezioni è però necessario osservare i calendari che ogni regione ha approvato attraverso una delibera. Oltre ai calendari regionali, il collegio docenti di ogni istituto ha la possibilità di individuare anche ulteriori giorni di sospensione dell’attività didattica, quindi scegliere i ponti tra un giorno festivo e l’altro. Ovviamente è necessario rispettare i limiti previsti per il numero di giorni di lezione obbligatori. (Continua dopo le foto)

Le festività dell’anno scolastico 2024-2025

Oltre alle domeniche, saranno considerati festivi nell’anno scolastico 2024-25:

1° novembre 2024;

8 dicembre 2024, che però quest’anno cade di domenica;

25 dicembre (Natale);

26 dicembre (Santo Stefano);

1° gennaio 2025 (Capodanno);

6 gennaio 2025 (Epifania);

20 aprile 2025 (Pasqua)

21 aprile 2025 (Lunedì dell‘Angelo)

25 aprile 2025 (Festa della Liberazione)

1° maggio 2025 (Festa del Lavoro)

2 giugno 2025 (Festa della Repubblica)

Festa del Patrono che varia a seconda del paese.

