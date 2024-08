Terribile incidente, l’auto si ribalta e finisce nella scarpata

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 agosto, intorno alle 18. Una jeep si è ribaltata ed è finita fuori strada, carambolando in una scarpata. Ferito il conducente dell’auto, che è stato trasportato immediatamente in ospedale. (Continua…)

Leggi anche: Terribile incidente, bimba di 8 anni e la madre investite sulle strisce

Leggi anche: Incidente in piscina, gravissimo bimbo di 5 anni

Terribile incidente, auto finisce nella scarpata

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, c’è stato un terribile incidente: un uomo, alla guida di una jeep, è finito fuori strada, l’auto si è ribaltata ed è finita in una scarpata. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso al conducente dell’auto, trasportato poi in ospedale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)