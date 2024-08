Home | Si tuffa nel fiume in Italia e non riemerge più: morto ragazzo di 24 anni

Un giovane di 24 anni si è tuffato in un fiume in Italia e non è più riemerso. La tragedia ha lasciato tutti senza parole. Il giovane è finito in balia della corrente. Il suo corpo è stato recuperato dopo 40 minuti dai soccorritori, ma ormai non c’era più nulla da fare. (Continua…)

Si tuffa nel fiume e non riemerge più

Un ragazzo di 24 anni è morto dopo essersi tuffato in un fiume in Italia. Il giovane non è più riemerso perchè finito in balia della corrente. È successo ieri pomeriggio e il ragazzo è stato recuperato dopo circa quaranta minuti, ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. È stato portato d’emergenza in ospedale ed è morto lì poco dopo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)