Porsche si schianta contro la vetrina di un negozio, morti marito e moglie

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. In queste ore si è verificato un terribile incidente stradale, una porsche si è schiantata contro la vetrina di un negozio: morti marito e moglie. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Milano, Porsche contro la vetrina di un negozio: due morti

Ieri pomeriggio, 1° Agosto 2024, in via Sarpi, nella Chinatown di Milano, come riportato da Leggo, un suv Porsche è finito ad alta velocità contro un pilastro che divide due negozi. A bordo c’erano dui coniugi cinesi, di 58 e 66 anni, ricoverati in ospedale in gravissime condizioni e morti poco più tardi per i gravi traumi. Erano stati trasportati negli ospedali milanesi Policlinico e Niguarda. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni c’è stato “uno schianto così forte da sembrare un’esplosione”. Immediatamente sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri e i medici del 118. Al momento sono tutti al lavoro per ricostruire quanto avvenuto.

