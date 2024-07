Il giovane calciatore italiano muore insieme al papà in un incidente

Lutto nel mondo del calcio a 5. Gianluca è morto a soli 18 anni in un incidente stradale. Con lui c’erano il padre Rafael e la sorella. L’uomo, 47 anni, non ce l’ha fatto. La sorella minore dello sportivo invece sarebbe ricoverata in gravi condizioni. In tanti ha voluto dedicare un messaggio di cordiglio al giovane deceduto tragicamente in un incidente stradale in Brasile. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Maxi incendio in Italia, fiamme alte decine di metri

Leggi anche: Prevista oggi una tempesta solare cannibale sulla Terra: di cosa si tratta

Giuseppe morto in un incidente stradale in Brasile

L’incidente mortale è avvenuto a Porto Amazonas, nella regione di Campos Gerais. Gianluca viaggiava in auto con il padre e la sorella lungo la strada BR 277, una strada di grandi dimensioni che attraversa lo stato di Paranà. La vettura su cui viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con un’altra auto. A perdere il controllo alla guida proprio quest’ultima, si ritiene a causa dell’aquaplaning. L’altra auto ha invaso la corsia opposta prendendo in pieno quella con a bordo Gianluca, il padre e la figlia. A riportare il tragico evento il quotidiano locale Diario do Sudoeste. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in spiaggia, ragazzo di 17 anni annega davanti agli amici

Leggi anche: Meteo, “Rischio nubifragi e tornado in Italia”: ecco dove e quando

Chi era Gianluca Salvetti

Ha perso la vita in un tragico incidente stradale Gianluca Salvetti, una giovane promessa del calcio nazionale. Nato nel 2006 a Terni (dove il padre giocava in quegli anni), Gianluca è stato uno dei protagonisti dell’avventura degli Azzurrini nell’ultimo Europeo giocato a Porec. Di recente, era stato ufficializzato il suo trasferimento dal Giorgione alla Roma Calcio a 5. Tanti i messaggio d’addio al giovane talento da parte dei club calcistici che lo hanno conosciuto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva