Tragedia nella spiaggia di Sottomonte nelle Marche: un ragazzo di soli 17 anni è morto annegato davanti agli amici mentre faceva il bagno in mare. L'incidente è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio 2024.

Dramma sulla spiaggia di Sottomonte

Il fatto è accaduto poco dopo le 17:00 di ieri alla spiaggia di Sottomonte, località balneare situata tra Fano e Pesaro nella regione Marche. Quella che doveva essere una giornata di svago al mare in compagnia dei suoi amici si è trasformata in un dramma per un ragazzo di soli 17 anni residente in una struttura di accoglienza locale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava giocando tra le onde presso una spiaggia libera. Da quanto viene riportato il mare era mosso, ma non tempestoso. Ad un certo momento gli amici si sono accorti che non riemergeva più dall'acqua. Sono seguiti momenti di angoscia fino al ritrovamento poco dopo.

I tentativi di rianimazione

Il corpo del diciassettenne sarebbe stato ritrovato poco dopo, vicino alla riva. Dopo l’allarme è accorso sul posto il bagnino di uno stabilimento vicino dal momento che i ragazzi si trovavano su una spiaggia libera di Sottomonte. Il bagnino ha trascinato il ragazzo sul bagnasciuga e ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Purtroppo i tentativi sono stati vani e il cuore del giovanissimo ha smesso di battere. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di porto, che ha confermato l’età della vittima.

