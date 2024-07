Varie. Francesca Deidda era scomparsa da San Sperate, vicino Cagliari, lo scorso 10 maggio (2024). La 42enne è stata trovata privata di vita successivamente. I suoi resti sono stati ritrovati in un borsone da calcio nelle campagne tra Sinnai e San Vito. Nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio 2024, è stata effettuata l’autopsia dal dottor Roberto Demontis nel capoluogo sardo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente, bimba di 8 anni e la madre investite sulle strisce

Leggi anche: Panico in spiaggia, enorme sciame fa fuggire i bagnanti

Francesca Deidda, l’autopsia svela come è stata uccisa

Francesca Deidda è scomparsa lo scorso 10 maggio (2024). Una settimana dopo, i resti del suo corpo sono stati ritrovati all’interno di un borsone da calcio recuperato dai carabinieri ai piedi di un albero, nascosto tra rami e terriccio, nelle campagne di San Priamo. Secondo la procura di Cagliari, sarebbe stato Igor Sollai, marito di Deidda, a uccidere la moglie. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. In un primo momento, Sollai disse ai carabinieri di non aver denunciato la scomparsa di Francesca Deidda per due motivi. Il primo, perché aveva già sporto denuncia il fratello della moglie. Il secondo, perché secondo l’uomo l’allontanamento di Deidda era stato volontario. “Voleva un periodo di riflessione”, avrebbe dichiarato per motivare la separazione dalla moglie. Gli inquirenti non hanno mai creduto alle sue parole ed hanno scoperto che Sollai avrebbe usato il cellulare della moglie per convincere amici e conoscenti di essersi allontanata volontariamente dopo aver deciso di lasciare il marito.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva