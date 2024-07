Varie. Meteo, “Rischio nubifragi e tornado in Italia”: ecco dove e quando. Quali sono le previsioni per i prossimi giorni? Afa e caldo sì, ma presto cambierà tutto, o quasi. Non solo temporali, dunque, ma anche tornado e nubifragi. Lo scenario dei prossimi giorni nel nord Italia, soprattutto in Veneto e in Emilia Romagna, sarà molto diverso da quello vissuto nel resto d’Italia in queste ultime settimane di caldo estremo. Il grande rischio, infatti, è il brusco passaggio da temperature bollenti a fenomeni estremi. Ma scopriamo insieme maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, rischio nubifragi e tornado in Italia: dove e quando

Meteo, addio al caldo: ora cambia tutto. L’alta pressione di origine africana sta per cedere il suo posto a una perturbazione proveniente dall’Atlantico che, oltre a coinvolgere la Francia e la Germania, interesserà il Nord Italia. In particolare, nella giornata di venerdì, 2 agosto 2024, la perturbazione atlantica porterà con sé aria fredda in quota, ma non solo. “Dopo un periodo senza precipitazioni ora ci sono le condizioni per lo sviluppo di forti temporali. Arrivati a questo punto della stagione estiva, in atmosfera, infatti, c’è molta energia, a causa delle elevate temperature del suolo e dell’umidità. Queste condizioni, soprattutto venerdì potranno favorire non solo la formazione di celle temporalesche sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana e sugli Appennini centro-settentrionali”, ha spiegato Torreggiani.

