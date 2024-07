Prevista oggi una tempesta solare cannibale sulla Terra: di cosa si tratta

Oggi, martedì 30 luglio, è prevista una nuova tempesta solare che gli scienziati hanno definito “cannibale” sulla Terra. Di cosa si tratta, con che intensità è prevista e quali sono le conseguenze che potremo sperimentare? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo fenomeno che ha destato la preoccupazione di molti nelle ultime settimane. (Continua a leggere dopo la foto…)

Tempesta geomagnetica in arrivo

Oggi, dopo le 2:00 di notte italiane, sulla Terra è arrivata una prima tempesta geomagnetica di classe G1 in una scala che arriva fino a G5. Per chi non avesse mai sentito parlare di tale fenomeno possiamo sintetizzarlo come una sorta di espulsione di massa coronale del Sole in grado di arrivare a disturbare il campo magnetico terreste. Tuttavia, nelle prossime ore potrebbe manifestarsi una tempesta geomagnetica di classe superiore, originata da quella che gli scienziati chiamano “tempesta solare cannibale”. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Adiministration (NOAA) il fenomeno registrato durante la notte sarebbe solo un anticipo di un evento, molto più forte, previsto per le prossime ore. Ma cosa dobbiamo aspettarci? (Continua a leggere dopo la foto…)

Tempesta solare cannibale: di cosa si tratta

Il termine “cannibale” associato alla tempesta solare prevista sulla Terra nelle prossime ore fa riferimento ad un fenomeno derivante dalla fusione di due o più espulsioni di materia dal Sole che possono quindi raggiungere la Terra con maggiore forza. Una serie di espulsioni di massa coronale (CME) più deboli iniziano a unirsi fra di loro per creare un flusso dall’ portata più grande. È come se si divorassero a vicenda, per questo vengono definite Cannibal CME. Vista la maggiore intensità di questo fenomeno possiamo aspettarci alcune conseguenze che potremo sperimentare noi stessi in prima persona.

