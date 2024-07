Maxi incendio in Italia, fiamme alte decine di metri

L’Italia ancora in fiamme. Un maxi incendio ha colpito il nostro paese. Le fiamme sono alte decine di metri. Circa 700 ettari stanno andando in fumo. Si tratta però solo di una prima stima, ancora da confermare. La macchina antincendio della Regione e i 4 Canadair stanno sorvolando la zona. (Continua…)

Maxi incendio in Italia

Un maxi incendio sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Le fiamme sono altissime e circa 700 ettari tra boschi di sughere e roverelle stanno andando in fumo. La macchina antincendio della Regione è attiva e ben quattro Canadair stanno sorvolando la zona per spegnere l'incendio. Anche il Corpo Forestale è all'opera per le bonifiche del vasto rogo che si è sviluppato nelle ultime ore. Attualmente il vento non soffia, ma è previsto un rinforzo tra le squadre di terra e quelle di aria. Sul campo ci sono già 31 gradi.