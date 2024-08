Home | Bambina di 11 mesi azzannata dal bull terrier di famiglia: come è successo

Busto Arsizio, provincia di Varese: una bambina di soli 11 mesi è stata azzannata dal cane, di razza bull terrier, di proprietà della famiglia. Lo spaventoso incedente è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto. Cosa è successo nel dettaglio e come sta ora la piccola, trasportata in ospedale in elisoccorso dopo l’aggressione dell’animale. (Continua a leggere dopo la foto…)

Immagine di repertorio

Bimba di 11 mesi azzannata da un bull terrier

Il fatto è accaduto ieri in via Azimonti, nella zona nord della città Busto Arsizio. Una bimba di 11 mesi è stata aggredita improvvisamente dal un cane bull terrier di famiglia che l’ha attaccata a morsi. La scena agghiacciante è accaduta sotto gli occhi del padre della piccola che sarebbe subito accorso per difenderla. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe tentato di allontanare l’animale ricorrendo all’uso di un’arma da taglio, probabilmente un coltello. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’intervento del padre della piccola

Il padre della bambina avrebbe colpito con alcuni fendenti l’animale riuscendo ad allontanarlo dalla bambina e riuscendo ad evitare il peggio. Come viene riportato dal “Corriere della Sera”, infatti, l’animale non è di grande taglia, ma avrebbe mascelle piuttosto potenti in grado di ferire gravemente una bambina di quell’età. Subito dopo essere riuscito a ferire il cane allontanandolo con il coltello, l’uomo ha allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervenuto un elicottero sanitario inviato dal 118.

