Tragedia in montagna, crollo improvviso travolge alpinisti: il bilancio

Il tragico incidente è avvenuto in piena notte oggi, lunedì 5 agosto 2024, intorno alle 3. Secondo quanto emerso al momento del crollo del seracco, c'erano diverse cordate di alpinisti. Un seracco è un blocco di ghiaccio di grandi dimensioni, solitamente a forma di torre o pinnacolo, che si forma in seguito all'apertura di crepacci in un ghiacciaio. Un seracco può crollare in qualsiasi momento perché dipende degli imprevedibili meccanismi che regolano il movimento del ghiacciaio. Nessuno quindi poteva immaginarsi cosa sarebbe successo. Nel crollo ci sono vittime e feriti.

Crollo di un seracco sul Monte Bianco

Un grande blocco di ghiaccio si è staccato ed è crollato travolgendo alcuni alpinisti che si trovavano proprio nella zona. È successo questa notte intorno alle 3. Il distacco del blocco di ghiaccio si è verificato sul versante francese del Monte Bianco, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc sotto la cima del Mont Blanc du Tacul (4.248 metri). L'incidente è avvenuto a 4.100 metri di quota. In base ad una prima ricostruzione, il crollo avrebbe scatenato una valanga che ha travolto alcuni degli alpinisti.

La testimonianza del direttore del soccorso alpino

Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano, poco prima dell’incidente si stava allenando insieme a due finanzieri del Sagf ed era vicino al luogo dove è avvenuto il crollo. “Eravamo appena passati. Era buio, abbiamo solo sentito il rumore – ha raccontato a L’Ansa -. Uno schiocco, e poi lo scivolamento di neve, di materiale, verso valle. Erano circa le 2:30, abbiamo subito chiamato il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix per segnalare il crollo e dare la nostra disponibilità a tornare indietro per aiutare. Ci hanno detto di proseguire e che stavano per arrivare loro in elicottero, dato che avevano già avuto segnalazioni: se necessario, ci avrebbero richiamati”, ha raccontato Comune. Purtroppo non tutti gli alpinisti sono rimasti illesi.

