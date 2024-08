Incendio a bordo, barca affonda in Italia

Questa mattina un incendio è divampato a bordo di una barca mentre era ormeggiata in banchina ed è affondata al largo del mare dove era stata portata. Una barca a vela lunga 17 metri è di proprietà di un italiano, ma registrata in Inghilterra. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Leggi anche: Tragedia in montagna, crollo improvviso travolge alpinisti: il bilancio

Leggi anche: Tromba d’aria con bomba d’acqua in Italia, tutto distrutto: “Restate a casa”

Incendio a bordo, barca affonda

Una barca a vela lunga 17 metri è affondata questa mattina davanti al Porto di Teulada a causa di un incendio. Gli ormeggiatori sono subito intervenuti e, per evitare che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni, l’hanno trasportata fuori dal porto con due gommoni. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, allertato dalla Capitaneria di Porto, ha provveduto all’invio sul posto di una squadra a terra dal distaccamento di Carbonia e degli specialisti Nautici e Sommozzatori dal distaccamento portuale di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente da parte dei Vigili del Fuoco, gli ormeggiatori hanno tentato di spegnere le fiamme senza però riuscirci. L’imbarcazione è stata poi agganciata da un altro natante e portata al largo. I mezzi nautici dei Vigili del Fuoco hanno quindi raggiunto la barca e proceduto allo spegnimento delle fiamme prima che l’imbarcazione, ormai gravemente danneggiata, si inabissasse. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Si tuffa nel fiume in Italia e non riemerge più: morto ragazzo di 24 anni

La barca è affondata

Attualmente, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno posizionando una boa di segnalazione per indicare la posizione dell’imbarcazione, che si trova a circa 40 metri di profondità. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non ci sono state vittime né altre imbarcazioni coinvolte, e non si registrano problemi di inquinamento. Adesso quello che resta del natante dovrà essere rimossa dal proprietario.