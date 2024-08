Home | Bambina di 11 anni muore mentre gioca in strada: come è successo

Bambina di 11 anni muore mentre gioca in strada: come è successo – Una bambina di 11 anni è morta nella serata di lunedì 5 agosto a Grazzanise, piccolo comune alle porte di Caserta. La piccola ha perso la vita mentre stava giocando nel vicolo di via Tonneta, poco fuori dal centro abitato. È stata disposta l’autopsia. (continua a leggere dopo le foto)

Grazzanise, bambina muore mentre gioca in strada

Tragedia a Grazzanise: morta una bambina di 11 anni. Ieri sera, lunedì 5 agosto 2024, la comunità è stata sconvolta dal decesso improvviso di una bimba. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola potrebbe essere stata colta da un malore improvviso. (continua a leggere dopo le foto)

Grazzanise, bambina muore mentre gioca in strada

I vicini e i familiari sono immediatamente intervenuti per soccorrere la bambina, tentando di rianimarla. Poco dopo, sono giunti anche i sanitari del 118, ma purtroppo il loro intervento non ha sortito gli effetti sperati. I soccorritori non hanno potuto solo constatare il decesso della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere per avviare le indagini del caso. Il corpo della piccola è stato trasportato all’istituto di medicina legale di Caserta per ulteriori accertamenti. L’esame autoptico servirà a chiarire le cause del decesso.

