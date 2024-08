Home | Brutto incidente durante la partita di calcio: diciassettenne grave in ospedale

Un brutto incidente si è verificato ieri, durante una partita di calcio: un ragazzo di 17 anni è rimasto seriamente ferito mentre disputava una partita tra amici a Pianello Valtidone, in provincia di Piacenza. Il giovane ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Parma dove è stato trasportato in volo dell’elicottero del 118

Brutto incidente durante la partita di calcio

Stava giocando a calcio con alcuni compagni, poi il violento scontro con uno di loro: un colpo alla schiena che lo ha fatto stramazzare a terra. Incapace di rialzarsi e di muovere parzialmente le gambe, è stato immediatamente soccorso dai mezzi del 118 prontamente allertati. Viste le condizioni serie, la centrale unica ha fatto alzare in volo l’elisoccorso che ha raggiunto il campo dove si trovavano i ragazzi. Dopo essere stato stabilizzato è stato caricato e portato in codice rosso al Maggiore di Parma dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. (continua dopo la foto)

La situazione del ragazzo

Al momento il ragazzo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Parma, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. La prognosi è riservata, segnalando che la situazione è estremamente seria. Le équipe mediche sono impegnate in un’attenta analisi dei danni subiti, mentre i familiari sono stati avvisati e si trovano in attesa di aggiornamenti riguardanti la salute del 17enne.

L’incidente ha generato una forte reazione da parte dei residenti di Pianello Valtidone. La comunità è rimasta colpita dalla notizia, esprimendo molteplici messaggi di solidarietà attraverso social media e gruppi di sostegno locali. In questo momento difficile, esiste un desiderio collettivo di supportare la famiglia del giovane e di auspicare un pronto recupero