Varie. Terribile incidente, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un lampione: morto ragazzo di vent’anni. È successo alle prime luci dell’alba, poco prima delle quattro di mattina, lungo la Sp510 all’altezza di Marone. Un’auto con a bordo tre giovani stava viaggiando in direzione Iseo giungendo da Darfo poco prima del tragico schianto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Auto si schianta contro guardrail e finisce nel canale: scoperta choc sulle vittime

Leggi anche: L’ultima truffa delle chiamate ai cellulari: non rispondete a questi numeri

Terribile incidente, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un lampione

Terribile incidente. Un giovane ragazzo di vent’anni è morto dopo aver perso il controllo dell’auto, invaso la corsia opposta e centrato un lampione. Il ventenne era alla guida di una Fiat Coupé ungo la Sp510 all’altezza di Marone, in provincia di Brescia. In macchina con lui, questa mattina, mercoledì 7 agosto 2024, alle prime luci dell’alba, c’erano anche due amici: una ragazza di diciotto anni e un ragazzo di diciannove anni. Dalle prime informazioni a disposizione pare che i giovani abbiano fatto tutto da soli, non essendoci altri veicoli coinvolti. Ciò che è certo è che ad avere la peggio è stato uno dei giovani, un ragazzo del 2004 originario di Sale Marasino.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva