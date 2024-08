Questa notte è avvenuto un terribile incidente nel quale è morto un ventenne di nome Daniele. Era in macchina con due amici, di 19 e 18 anni, quando avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe andato a schiantarsi. Gli altri due amici sarebbero feriti ma non in pericolo di vita. (Continua…)

Muore mentre rientra a casa con due amici

Un auto con a bordo tre ragazzi, tutti giovanissimi, si è schiantata lungo la strada provinciale. Il conducente avrebbe perso il controllo della sua Fiat Coupè per motivi ancora da definire. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro. Il conducente è morto sul colpo, mentre gli altri due amici sarebbero rimasti feriti ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)