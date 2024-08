Italia in lutto: è morto Felice Maurizio D’Ettore, i dettagli

È morto Felice Maurizio D’Ettore. Era l’attuale Garante nazionale dei detenuti, oltre ad essere stato parlamentare di Fratelli d’Italia. È scomparso improvvisamente all’età di 64 anni mentre si trovava in vacanza in Calabria con la sua famiglia. È stato colto da un malore che si è rivelato per lui fatale. (Continua…)

Morto Felice Maurizio D’Ettore

La politica italiana piange un grande esponente: è morto all’età di 64 anni Felice Maurizio D’Ettore, il Garante nazionale dei detenuti. La notizia della sua morte ha scosso l’intero mondo della politica. Prima ancora, infatti, D’Ettore era stato parlamentare di Fratelli d’Italia. Era noto a tutti per il suo impegno nel campo dei diritti umani, oltre che per la sua lunga carriera politica. La sua morte, avvenuta all’improvviso mentre si trovava in vacanza in Calabria, ha lasciato tutti a bocca aperta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)