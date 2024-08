Inter colpita dal lutto, una brutta notizia per il calcio mondiale

Calcio. Inter colpita da un doloroso lutto. Un triste annuncio scuote il mondo del calcio internazionale: dall’Argentina arriva la notizia della scomparsa di un’icona del pallone. L’ex calciatore, parte del leggendario trio degli “Angeli Dalla Faccia Sporca” insieme a Angelillo e Sivori, è venuto a mancare all’età di 91 anni. Dopo aver mosso i primi passi nel Racing Club, approdò in Italia per vestire la maglia del Bologna. Giocava come mezzala, caratterizzato da una notevole struttura fisica e da un’ottima velocità. Era riconosciuto per la sua grande tecnica, un tiro potente dalla distanza e una notevole abilità nei calci di punizione. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Juventus, guai per Motta: si fermano Thuram e Weah, ecco per quanto

Leggi anche: Calciomercato, il Barcellona vuole Leao: pronti 60 milioni e contropartite

Inter colpita da un profondo lutto, è morto lo storico calciatore

Una triste notizia scuote il mondo del calcio: dall’Argentina arriva la notizia della scomparsa di Humberto Maschio, leggendario calciatore noto come uno degli “Angeli Dalla Faccia Sporca”, insieme a Omar Sivori e Antonio Angelillo. Maschio aveva 91 anni ed è stato una figura di spicco del calcio sudamericano e italiano. “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Humberto Maschio, campione del calcio argentino, americano e mondiale con la nostra maglia. Coloro che lasciano il segno non si dimenticano mai… Sarai sempre nei nostri cuori, caro Bocha!”, si legge nella nota ufficiale del Racing Club di Avellaneda.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva