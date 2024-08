Calciomercato, il Barcellona vuole Leao: pronti 60 milioni e contropartite

Calcio. Calciomercato. Il Barcellona ha messo gli occhi su Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan è diventato un obiettivo dei blaugrana dopo il fallimento della trattativa per Nico Williams. Tuttavia, l’operazione è complicata dalle difficoltà economiche del club catalano, ancora impegnato nella riduzione del monte ingaggi, come dimostra l’ultima mossa riguardante Gundogan. Il Milan rimane sereno, forte del recente rinnovo di contratto di Leao fino al 2028 e con una valutazione che si aggira intorno ai 90-100 milioni di euro. Nonostante ciò, il Barcellona non rinuncia all’idea di un grande acquisto per rispondere al Real Madrid, e il nome di Leao resta tra i principali obiettivi. (Continua a leggere dopo le foto)

Calciomercato, il Barcellona vuole Rafael Leao: pronta l’offerta

Calciomercato. Il Barcellona ha stanziato un budget di 60 milioni di euro per un acquisto nel ruolo offensivo, cifra inizialmente destinata a Nico Williams. Il presidente Laporta, grande estimatore di Rafael Leao, sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative con il Milan, mettendo sul piatto diverse contropartite tecniche, tra cui Christensen, Ferran Torres, Inigo Martinez e Alejandro Balde, opzioni che potrebbero interessare ai rossoneri.

Sebbene Rafael Leao sia considerato il giocatore ideale per aggiungere creatività e qualità al gioco del Barcellona, il club non esclude altre possibilità. Tra queste figura anche Federico Chiesa, che potrebbe lasciare la Juventus per una cifra intorno ai 14 milioni di euro. Tuttavia, la situazione rimane complessa, a meno che non ci siano svolte inattese da parte dello stesso Leao. Il Barcellona, consapevole della dinamicità del mercato e delle abilità del suo agente Jorge Mendes, sa che una trattativa che sembra impossibile potrebbe rapidamente diventare realtà.