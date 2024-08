Home | Milan, prima tegola per Fonseca: Morata ai box per almeno 2 settimane

Morata infortunio. Prima tegola per Fonseca: l’attaccante spagnolo, in gol all’esordio con la maglia del Milan, si è fermato per un problema muscolare. Lo stop sarà di almeno due settimane. È probabile che torni subito dopo la sosta per le nazionali. (Continua…)

Morata infortunio, stop di almeno 2 settimane

Il Milan pareggia in casa con il Torino nella prima giornata di campionato, rimontando da 0-2 a 2-2, e perde anche Alvaro Morata, autore del momentaneo 1-2. Lo spagnolo si è fermato per un problema muscolare e dovrà stare fermo almeno due settimane. È probabile che torni direttamente dopo la sosta per le nazionali.

Fonseca potrà contare su Luka Jovic, che è apparso piuttosto in forma durante il precampionato (in gol anche nel Trofeo Berlusconi), ma anche su Noa Okafor, autore del gol del pareggio contro il Torino. Sul mercato difficile che il Milan intervenga in attacco.