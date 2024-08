Milan, pareggio tra luci ed ombre per i rossoneri del neo-allenatore Fonseca al debutto stagionale in Serie A a “San Siro”, contro il Torino. Dopo essere andati sotto di due gol (a causa di un autogol di Thiaw e un gol di Zapata), i rossoneri hanno reagito nel finale di partita, pareggiando in sei minuti grazie ai gol dei subentrati Morata e Okafor. Questi due gol hanno evitato una partenza negativa per Fonseca, evidenziando però alcune criticità nel gioco della squadra.

La sfida contro il Torino è stata a due facce per il Milan: l’attacco ha creato numerose occasioni, ma la difesa ha mostrato ancora delle lacune evidenti. Nonostante sia solo la prima giornata di campionato e i giocatori non siano ancora al massimo della forma, Fonseca ha avuto spunti importanti dalla partita su cosa migliorare. In particolare, la difesa ha dimostrato fragilità, con l’azzardo Saelemakers nel ruolo di terzino e Thiaw che non hanno convinto pienamente.

Dal punto di vista offensivo, Alvaro Morata è stato protagonista entrando dalla panchina e segnando un gol decisivo che ha rimesso in gioco il Milan. È stato il suo primo gol in Serie A dopo 824 giorni dall’ultimo con la maglia della Juventus. Noah Okafor ha anche lui confermato di essere un giocatore che può fare la differenza, segnando la maggior parte dei suoi gol da subentrato.

Il Milan, salvo sorprese dell’ultim’ora, ha già concluso il mercato in entrata e ora si concentrerà sulle cessioni come quelle di Kalulu, Adli e Pobega. Intanto, l’arrivo di Fofana dovrebbe rafforzare il centrocampo, mentre Reijnders potrebbe essere il partner ideale per lui fin dall’inizio. Per il Torino, perdere la vittoria che sembrava cosa fatta allo stadio San Siro nel finale è stato sicuramente un colpo duro, ma la squadra ha dimostrato di avere personalità e idee chiare, dando un buon segnale per il futuro della stagione. Duván Zapata è stato il protagonista della serata, segnando il settimo gol contro il Milan in Serie A, dimostrando di essere un avversario difficile per i rossoneri qualsivoglia maglia vesta.