Home | Calciomercato, Kalulu dice no alla Juventus: il Milan spera nell’Atalanta

Kalulu Juventus. La trattativa sembra non andare in porto. Il difensore francese non sarebbe convinto della destinazione. Il Milan adesso spera di piazzare il calciatore all’Atalanta, mentre la Juventus potrebbe virare nuovamente su Kiwior dell’Arsenal. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, Juventus-Gonzalez non si farà: il no del presidente della Fiorentina

Leggi anche: Calciomercato Napoli: è fatta per Gilmour, si lavora allo scambio Lukaku-Osimhen

Kalulu Juventus, la trattativa non va in porto

Dopo una lunga riflessione, Pierre Kalulu ha rifiutato l’offerta della Juventus. Il difensore francese dunque resta al Milan, che adesso spera di piazzarlo all’Atalanta. La cessione del classe 2000, infatti, garantirebbe una bella plusvalenza, oltre a liberare un posto nella lista.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, adesso il ds Cristiano Giuntoli deve virare nuovamente su un altro difensore. Torna di moda il nome di Kiwior, difensore polacco in forza all’Arsenal e con un passatto a La Spezia.