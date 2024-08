Home | Calciomercato, Juventus-Gonzalez non si farà: il no del presidente della Fiorentina

Calcio. Calciomercato. Rocco Commisso ha deciso di bloccare il trasferimento: Nico Gonzalez rimane alla Fiorentina, niente accordo con la Juventus. Il presidente viola è intervenuto direttamente per togliere l’attaccante argentino dal mercato, fermando un’operazione che sembrava ormai vicina alla conclusione. (Continua a leggere dopo la foto)

Calciomercato, Juventus-Gonzalez non si farà

Calciomercato. Rocco Commisso ha preso una decisione chiara: Nico Gonzalez non lascerà la Fiorentina per andare alla Juventus. Il presidente viola è intervenuto personalmente per bloccare la trattativa e ritirare dal mercato l’attaccante argentino, interrompendo un’operazione che sembrava ormai quasi conclusa. Dopo le cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juventus, un altro trasferimento di una stella della Fiorentina verso Torino sembrava imminente, ma questa volta la storia ha preso una direzione diversa. Nonostante l’offerta di 30 milioni da parte di Giuntoli e il desiderio espresso dal giocatore di trovare una squadra che gli consentisse di giocare in Champions League, Commisso ha deciso di trattenere Gonzalez.

