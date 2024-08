Calcio. Calciomercato, la Juventus ha raggiunto un accordo con il Milan per l’acquisto di Pierre Kalulu, consolidando così il suo reparto difensivo. Dopo intense trattative, le due società hanno trovato un’intesa che prevede il trasferimento del giovane difensore francese con una formula vantaggiosa per entrambe le parti. Kalulu, considerato uno dei talenti emergenti più promettenti, è atteso a Torino nelle prossime ore per completare le visite mediche e formalizzare il suo passaggio in bianconero. Con questo acquisto, la Juventus si assicura un rinforzo importante per il futuro della sua difesa. (Continua a leggere dopo la foto)

Calciomercato Juventus, è fatta per Kalulu: le cifre dell’accordo con il Milan

Calciomercato Juventus. La Juventus ha concluso l’acquisto di Pierre Kalulu, raggiungendo un accordo con il Milan e il giocatore. Il difensore classe 2000 arriverà a Torino in prestito con obbligo di riscatto, un’operazione che i bianconeri hanno portato a termine in tempi rapidissimi. La trattativa è stata gestita con grande rapidità da Giuntoli, che ha virato su Kalulu dopo che le precedenti opzioni non si sono concretizzate. In particolare, la Juventus ha dovuto rinunciare a Calafiori, richiesto da Motta, ma successivamente corteggiato dall’Arsenal, e a Todibo, che, dopo aver atteso una proposta dalla Juventus, ha scelto di trasferirsi al West Ham a causa della mancanza di un accordo tra i bianconeri e il Nizza.

Con l’arrivo di Kalulu, la Juventus rafforza il proprio reparto difensivo, assicurandosi un giovane talento in grado di offrire solidità e prospettive per il futuro. Questa operazione dimostra la capacità del club di reagire rapidamente alle situazioni di mercato, garantendo rinforzi di qualità anche in tempi stretti. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cifre dell’accordo con il Milan

Calciomercato Juventus. Con l’arrivo di Kalulu, la Juventus rinforza il proprio reparto difensivo, mentre il Milan libera spazio nella rosa per il tesseramento di Emerson Royal, che ha già svolto le visite mediche. L’affare Kalulu è stato chiuso con un prestito di 3 milioni di euro e un riscatto fissato a 14 milioni, con la possibilità di aggiungere altri 3 milioni di bonus. Kalulu era sceso nelle gerarchie sotto la guida del nuovo allenatore Fonseca, che lo vedeva come un’alternativa a giocatori come Pavlovic, Tomori, Gabbia e Thiaw.