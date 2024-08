Kalulu alla Juventus, offerta ufficiale dei bianconeri al Milan per il difensore francese. La Juventus è sulle tracce di Pierre Kalulu. L’indiscrezione, riportata da Sky Sport, è stata confermata: il club bianconero è attivamente impegnato nella ricerca di un nuovo difensore centrale per Thiago Motta, dopo il brusco cambiamento di rotta nella trattativa per Todibo, il quale ha optato per il West Ham anziché per la Juventus, nonostante fosse stato a lungo un obiettivo concreto di Cristiano Giuntoli.

Il dirigente tecnico della Juve ha avviato i contatti con il Milan e, dopo aver ricevuto il consenso del giocatore classe 2000, ha formulato una prima offerta ufficiale per un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Questo importo potrebbe salire oltre i 20 milioni con l’aggiunta di 3 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Questo movimento repentino nel mercato della Juventus sembra essere stato accelerato dalle difficoltà difensive evidenziate anche dalla sconfitta nell’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid. Thiago Motta ha quindi chiesto un intervento rapido per l’acquisto di un nuovo difensore centrale, optando per Kalulu dopo aver valutato alternative come Hermoso, Kiwior e Sutalo. Kalulu, che con l’arrivo di Pavlovic dal Salisburgo e con le gerarchie che si delineano sotto la guida del nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca – Tomori, Gabbia e Thiaw sono concorrenti seri per il posto da titolare – non era più considerato così centrale nel Milan.