Atletico Madrid-Juventus 2-0. I bianconeri chiudono il ciclo di amichevoli pre-campionato con una sconfitta netta ad opera dei colchoneros guidati dal Cholo Simeone. A decidere la sfida in Svezia sono Joao Felix, che ad inizio ripresa sfrutta l’assist di Lino per battere Di Gregorio, e Correa, che all’85’ raddoppia su calcio di rigore provocato da Cabal. La formazione di Thiago Motta incassa la seconda sconfitta del suo precampionato.

Nell’amichevole disputata a Goteborg tra Juventus e Atletico Madrid, la prima grande occasione arriva per i colchoneros, con Di Gregorio che interviene su Llorente lanciato magistralmente da Koke. I bianconeri rispondono con un tiro di Thuram, che però finisce fuori misura. Al 18′, Griezmann colpisce il palo da un’angolazione difficile, e poco dopo Lino sfiora il vantaggio con una spaccata in area. Vlahovic, protagonista di un primo tempo altalenante, spreca un’ottima occasione dopo un’azione sulla destra di Weah, segnando così l’ultimo momento significativo della prima frazione.

Nella ripresa, il risultato si sblocca al 48′ con Joao Felix, che sfrutta un velo di Correa su assist di Lino, superando Di Gregorio sul primo palo. Motta effettua un solo cambio, inserendo Danilo per Fagioli, mantenendo un atteggiamento prudente alla ricerca del pareggio. Nel frattempo, Simeone, che aveva già operato diversi cambi a inizio ripresa, manda in campo anche suo figlio Giuliano. Sarà proprio lui a procurarsi il rigore che chiude la partita: un fallo in area del nuovo acquisto Cabal consente a Correa di trasformare il penalty e fissare il punteggio sul 2-0 all’85’. A otto giorni dal debutto in campionato contro il Como, la Juventus subisce una sconfitta.