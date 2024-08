Juventus alternative a Todibo: il direttore dell’area tecnica Giuntoli sta lavorando a testa bassa per trovare un’alternativa al difensore centrale francese del Nizza, scippato ai bianconeri dal West Ham. Secondo Tuttomercatoweb, il club francese non avrebbe all’opzione di prestito con obbligo di riscatto proposta da Torino ed ha quindi subito accettato l’offerta da 40 milioni di euro “cash” arrivata dagli Hammers.

La Juventus è ora alla ricerca di un nuovo difensore centrale, con una richiesta precisa: la formula dell’operazione dovrà essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a specifici obiettivi. Tra i nomi che piacciono c’è Josip Sutalo, difensore croato classe 2000 dell’Ajax. In questo caso, potrebbe esserci la possibilità di uno scambio con Rugani, che è in trattativa per passare al club olandese.

Tuttavia, Sutalo non è l’unico giocatore monitorato dalla Juventus. Altre opzioni includono Jakub Kiwior dell’Arsenal, che ha già lavorato con Thiago Motta allo Spezia, e i francesi Clement Lenglet del Barcellona e Maxence Lacroix del Wolfsburg. La notizia è riportata dal Corriere dello Sport.