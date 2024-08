Calciomercato Napoli, clamoroso Cajuste: salta l’affare col Brentford

Calcio. Calciomercato Napoli, Cajuste rientra in Italia dopo che l’accordo con il Brentford è sfumato all’ultimo momento. Il centrocampista svedese era già in viaggio per Londra e aveva persino completato le visite mediche, ma l’affare si è interrotto bruscamente, lasciando tutti di stucco. (Continua a leggere dopo le foto)

Calciomercato Napoli, Cajuste torna in Italia

Nel mondo del calciomercato, nulla è mai certo fino all’ultimo istante. Dopo il caso di ieri, in cui il trasferimento di Pubill all’Atalanta è sfumato a causa del mancato superamento delle visite mediche, oggi un’altra trattativa ha fatto scalpore. Jens Cajuste, che aveva già lasciato Napoli e completato le visite mediche con il Brentford, si prepara ora a fare ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante lo scambio di documenti tra i due club fosse già avvenuto, un problema significativo è emerso all’ultimo minuto, bloccando l’affare.

Nelle prossime ore, il centrocampista svedese e i suoi agenti prenderanno un volo per tornare a Napoli. Questo imprevisto ha sorpreso molti, dimostrando ancora una volta quanto il calciomercato possa essere imprevedibile e soggetto a cambiamenti repentini fino alla chiusura definitiva delle trattative. (Continua a leggere dopo la foto)

Saltato l’affare col Brentford

Calciomercato Napoli. Il giocatore, che non è più parte del progetto di Conte, rimane sul mercato, ma il tempo stringe per il Napoli, che ora ha sempre meno margine per trovare un nuovo acquirente. Nonostante lo stop nella trattativa con il Brentford, l’operazione per portare Marco Brescianini in azzurro procede senza intoppi. Il centrocampista, ormai vicino all’addio al Frosinone, è atteso a Napoli per le visite mediche, che si svolgeranno in mattinata presso la clinica Villa Stuart. Se non ci saranno problemi, Brescianini firmerà il contratto con il club partenopeo, diventando ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di De Laurentiis.

L’arrivo di Brescianini non sarà quindi condizionato dalle complicazioni incontrate con la cessione dell’altro giocatore, permettendo al Napoli di continuare a rafforzare il centrocampo. La situazione rimane comunque complessa, con la società che dovrà lavorare velocemente per risolvere le questioni ancora aperte, evitando di trovarsi con un esubero a fine mercato. Tuttavia, l’acquisizione di Brescianini rappresenta un passo avanti nella costruzione della squadra, dimostrando che il club partenopeo è determinato a continuare a muoversi sul mercato nonostante gli imprevisti.