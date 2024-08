Serie A, tutte le probabili formazioni aggiornate con gli acquisti e le cessioni

Probabili formazioni Serie A. Il calciomercato è ancora aperto, ma molte squadre di Serie A hanno già cambiato viso. Ci sono stati pochi colpi ad effetto al momento, ma tutto potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato. Nel frattempo, però, sabato si parte con la prima giornata della nuova stagione. (Continua…)

Probabili formazioni Serie A 2024-25

Gli acquisti e le cessioni dell’attuale sessione di calciomercato hanno cambiato il volto di molte squadre di Serie A. Di seguito vi proponiamo tutte le nuove probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2)

Carnesecchi

GODFREY – Hien – Kolasinac

Zappacosta – De Roon – Ederson – Ruggeri

ZANIOLO

Lookman – RETEGUI

All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1)

Skorupski

Posh – Lucumi – Beukema – Lykogiannis

Freuler – Aebisher

Orsolini – Fabbian – Ndoye

DALLINGA

All. ITALIANO



CAGLIARI (3-5-2)

Scuffet

Obert – Luperto – Wieteska

ZORTEA – Makoumbu – Marin – Deiola – Augello

Lapadula – PICCOLI

All. NICOLA



COMO (4-2-3-1)

REINA

Iovine – VARANE – Barba – A. MORENO

Braunoder – MAZZITELLI

Da Cunha – Cutrone – Strefezza

BELOTTI

All. Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1)

VAZQUEZ

Ismajili – Walukiewicz – VITI

Gyasi – Haas – Henderson – Pezzella

Fazzini – S. ESPOSITO

COLOMBO

All. D’AVERSA

FIORENTINA (3-4-2-1)

DE GEA

Quarta – Pongracic – Ranieri

Dodò – Mandragora – Bianco – Biraghi

COLPANI – Sottil

KEAN

All. PALLADINO

GENOA (3-5-2)

GOLLINI

De Winter – Vogliacco – Vazquez

Sabelli – Frendrup – Badelji – Thorsby – A. Martin

Gudmundsson – Vitinha

All. Gilardino

INTER (3-5-2)

Sommer

Darmian – Acerbi – Bastoni

Dumfries – Barella – Calhanoglu – Frattesi – Dimarco

Thuram – Lautaro

All. Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1)

DI GREGORIO

Danilo – Bremer – Gatti – Cambiaso

Locatelli – THURAM

Weah – D. LUIZ – Yildiz

Vlahovic

All. T. MOTTA

LAZIO (4-2-3-1)

Provedel

Marusic – Romagnoli – Casale – Lazzari

Vecino – Rovella

NOSLIN – Guendouzi – Zaccagni

Castellanos

All. BARONI

LECCE (4-3-3)

Falcone

Gendrey – Baschirotto – GASPAR – Gallo

PIERRET – Ramadani – Oudin

Banda – Kristovic – TETE MORENTE

All. Gotti

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria – Tomori – Gabbia – T. Hernandez

Reijnders – Bennacer

Chukweze – Pulisic – Leao

MORATA

All. FONSECA

MONZA (3-4-2-1)

Sorrentino

Carboni – Izzo – P. Marì

Birindelli – Bondo – Pessina – Kyriakopoulos

Maldini – Dany Mota

Djuric

All. NESTA

NAPOLI (3-4-2-1)

Meret

Di Lorenzo – Rrhamani – BUONGIORNO

Mazzocchi – Anguissa – Lobotka – SPINAZZOLA

Politano – Kvara

Raspadori

All. CONTE

PARMA (4-2-3-1)

SUZUKI

Coulibaly – Del Prato – Osorio – VALERI

Estevez – Hernani

Mihaila – Bernabè – Man

Bonny

All. Pecchia

ROMA (4-3-3)

Svilar

Celik – Mancini – N’Dicka – Angelino

Cristante – E. LE FEE – Pellegrini

SOULE – DOVBIK – Dybala

All. De Rossi

TORINO (3-5-2)

M. Savic

Vojvoda – SAUL COCO – Masina

Bellanova – Ilic – Ricci – Vlasic – Lazaro

Sanabria – Zapata

All. VANOLI

UDINESE (3-4-1-2)

Okoye

Perez – Bijol – Giannetti

Ezhibue – Lovric – Payero – Kamara

Thauvin

Lucca – SANCHEZ

All. RUNJAIC

VENEZIA (3-4-2-1)

Joronen

Svobodova – Idzes – Sverko

Candela – Busio – DUNCAN – Zampano

ORISTANIO – Piereini

Pohjanpalo

All. DI FRANCESCO

VERONA (4-3-2-1)

Montipò

Tchatchuoa – Magnani – Dawidowicz – FRESE

Duda – Serdar – HARROUI

Lazovic – Suslov

TENGSTEDT

All. ZANETTI