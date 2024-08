Home | Calciomercato Napoli: è fatta per Gilmour, si lavora allo scambio Lukaku-Osimhen

Calciomercato Napoli. Dopo il mancato arrivo di Brescianini, che aveva svolto anche le visite mediche per la società azzurra, il Napoli prova a chiudere per Gilmour del Brighton. Nel frattempo, però, continua a lavorare allo scambio Osimhen-Lukaku, ma la trattativa è ancora in alto mare. (Continua…)

Calciomercato Napoli, fatta per Gilmour e si lavora allo scambio Osimhen-Lukaku

Il mercato del Napoli è totalmente bloccato. La cessione di Cajuste e l’acquisto di Brescianini sembravano poter segnare un punto di svolta ed invece è saltato sia l’uno che l’altro. La società azzurra, però, continua a cercare un rinforzo a centrocampo. Il ds sarebbe in missione a Londra per chiudere per Gilmour del Brighton.

Nel frattempo, però, il ds Manna continua a lavorare allo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku con il Chelsea. La trattativa è ancora in alto mare e anche l’attaccante nigeriano sembra poco propenso ad andare a Londra. Osimhen preferirebbe infatti trasferirsi al PSG, con il quale i rapporti pare si siano incrinati.