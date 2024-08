Lecce-Atalanta 0-4, è una Dea che brilla grazie ai nuovi acquisti quella che ha schiacciato i salentini al “Via del Mare”, nella prima giornata della serie A 2024-2025. Doppiette per Brescianini e Retegui all’esordio in nerazzurro, il migliore che tutti potessero immaginare.

Ha detto Gian Piero Gasperini nel post match ai microfoni di Sky Sport: “Questa sera abbiamo mostrato una prestazione davvero notevole, sia dal punto di vista tecnico che atletico. Quello che mi ha colpito maggiormente è stata la capacità di alcuni giocatori di superare le difficoltà e di andare in campo con la voglia di giocare la prima di campionato. Anche in una situazione apparentemente complicata, questi ragazzi hanno dimostrato grande carattere e hanno giocato davvero bene. L’emozione di debuttare in campionato ha fatto il resto.”

E a proposito dei due nuovi arrivati, Brescianini e Retegui, subito protagonisti con la Dea: “Sono stati bravissimi. Retegui, in particolare, ha dato subito un grande contributo, ma anche Brescianini, che è appena arrivato, ha dimostrato di essere un giocatore di Serie A. Conosco bene entrambi per averli affrontati da avversari e sapevo che si sarebbero integrati facilmente. Merito loro, ma anche della squadra che li ha messi nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio.”