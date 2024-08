Home | Juventus, guai per Motta: si fermano Thuram e Weah, ecco per quanto

Calcio. La rosa della Juventus, già ridotta ai minimi termini, subisce ulteriori defezioni. Thiago Motta dovrà fare a meno di Kephren Thuram e Timothy Weah, entrambi infortunatisi durante la partita d’esordio contro il Como. Thuram ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre Weah ha subito lo stesso tipo di infortunio, ma alla coscia destra. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Calciomercato, il Barcellona vuole Leao: pronti 60 milioni e contropartite

Leggi anche: Fiorentina, Gudmunsson si presenta: “Qui anche per Palladino, dal Genoa falsità”

Juventus, guai per Motta: infortunati Kephren Thuram e Timothy Weah

Juventus. Appena conclusa la convincente vittoria contro il Como nella prima gara ufficiale allo Stadium, Thiago Motta deve già affrontare le prime difficoltà legate agli infortuni. L’infermeria si riempie infatti di due giocatori che si erano distinti nella partita di lunedì sera: Timothy Weah e Kephren Thuram. L’esterno statunitense, autore del gol del momentaneo 2-0 a fine primo tempo, e il centrocampista ex Nizza, che aveva brillato davanti alla difesa prima di lasciare il campo al 66′ per Fagioli, si sono sottoposti a esami strumentali. Purtroppo, i risultati hanno evidenziato lesioni muscolari che li terranno lontani dal campo per diverse settimane.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva