Albert Gudmunsson ha parlato ai canali della Fiorentina nel giorno della sua presentazione ufficiale. “Sono qui anche per Palladino”, ha detto l’attaccante islandese approdato in viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, riservando anche una stoccata al suo ex club: “Dal Genoa tante falsità”.

“E’stato un percorso piuttosto lungo, già a gennaio la Fiorentina aveva chiesto informazioni. A giugno quando la Fiorentina è tornata sotto mi ha fatto piacere l’interesse e non ho avuto dubbi ad accettare. Sono felice e carico di questa nuova avventura, ha detto Gudmunsson. “Essere qui significa molto per me, la Fiorentina è una grande società con grandi ambizioni. Il club e i tifosi meritano di vincere qualche trofeo. Sul piano mentale sono pronto, su quello fisico ho un piccolo problema al polpaccio ma spero di essere pronto prima della sosta”, ha proseguito.

Poi la dura stoccata al suo ex club: “I commenti di Blazquez mi hanno lasciato un po’ scioccato perché avevo un bel rapporto con lui e lo conoscevo anche a livello personale. La gente non deve credere a tutte queste fake news, non è vero che mi hanno offerto un rinnovo al rialzo a quelle cifre che ha detto lui.” Sul suo nuovo mister Palladino, l’attaccante islandese si è così espresso: “Il mister è giovane, molto ambizioso, ha tanta energia e idee molto fresche, Quando ho parlato con lui avevo già buone sensazioni. Lui chiede tanto ai giocatori e penso che con lui posso fare un altro step nella mia carriera. Lui è uno dei motivi per cui sono qui”. Infine sulla sua posizione in campo: “Sono un giocatore che può ricoprire tanti ruoli. Fascia, trequartista, attaccante e anche a centrocampo. Non importa dove giocherò, basta dar mano alla squadra”.