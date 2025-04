Fiorentina: pronostico e statistiche Conference League

La Fiorentina, sotto la guida di Palladino, si trova a un bivio cruciale per la stagione 2024/25. La squadra gigliata è in corsa su due fronti: la Serie A e la UEFA Conference League. Mentre in campionato la qualificazione alle competizioni europee appare una sfida ardua, il cammino in Conference League offre prospettive più allettanti. Secondo le proiezioni statistiche, le probabilità di successo sono chiaramente delineate, rendendo l’analisi delle possibilità della Viola un argomento di grande interesse per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Statistiche promettenti per la Conference League

Le analisi fornite dal Corriere dello Sport e dal portale di statistiche OPTA offrono uno spaccato chiaro delle possibilità della Fiorentina nella stagione in corso. Ecco una sintesi delle probabilità:

49% di possibilità di raggiungere la finale di Conference League .

. 21,6% di probabilità di vincere la competizione, assicurandosi un posto in Europa League per la prossima stagione.

per la prossima stagione. 7,91% di qualificarsi alla prossima Champions League attraverso il campionato.

attraverso il campionato. 20,23% di concludere il campionato al sesto posto e qualificarsi per la prossima Conference League.

Con queste percentuali in mente, è chiaro che il cammino più realistico per la squadra di Palladino per assicurarsi un posto in Europa passa attraverso la vittoria della Conference League. Questo rende il prossimo incontro contro il Celje un appuntamento cruciale per i gigliati. La gara di andata dei Quarti di Finale, che si terrà allo Z’DEŽELE STADIUM il 10 aprile 2025, rappresenta un’opportunità fondamentale per consolidare le ambizioni europee della squadra.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti è già iniziata, con un prezzo di € 16,50, e i tifosi sono chiamati a sostenere la squadra in questa trasferta importante. L’entusiasmo cresce tra i sostenitori, che vedono questa competizione come una via d’accesso privilegiata per il palcoscenico europeo.

In sintesi, il percorso della Fiorentina nella Conference League appare più promettente rispetto alla qualificazione tramite il campionato. L’opportunità di giocarsi un posto in Europa League dipenderà molto dalla capacità della squadra di mantenere alta la concentrazione nei prossimi impegni. I dati statistici suggeriscono che la Viola debba focalizzarsi sulla competizione continentale, dove le possibilità di successo sono più concrete.

