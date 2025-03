Clizia Incorvaia rompe il silenzio dopo la denuncia dell’ex marito Francesco Sarcina: la sua verità

​La recente querela presentata da Francesco Sarcina contro l’ex compagna Clizia Incorvaia ha riacceso i riflettori su una vicenda familiare complessa e delicata. Il frontman de Le Vibrazioni accusa l’influencer di sfruttare l’immagine della loro figlia Nina, di 9 anni, sui social media per scopi economici, senza il suo consenso. A distanza di qualche giorno, però, Clizia ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda. (Continua…)

Le accuse di Francesco Sarcina

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, Francesco Sarcina avrebbe denunciato Incorvaia per una “continua, ossessiva esposizione mediatica” della figlia, sostenendo che tale comportamento sia finalizzato a ottenere profitti economici senza la sua autorizzazione. In particolare, il cantante avrebbe allegato alla denuncia messaggi in cui l’ex moglie affermerebbe di mantenere la famiglia grazie alle collaborazioni con brand di moda. In uno di questi messaggi, Clizia affermerebbe: “Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc.” (Continua…)

Il precedente

Questa non è la prima volta che emergono tensioni tra i due ex coniugi riguardo all’esposizione mediatica della figlia. Già nel 2019, Sarcina avrebbe presentato una denuncia simile, che si sarebbe conclusa con un accordo in cui la Incorvaia si impegnava a limitare la presenza della bambina sui social. Tuttavia, secondo Sarcina, tale comportamento sarebbe ripreso negli ultimi tempi, rendendo necessaria una nuova azione legale per tutelare il benessere psicofisico della figlia. Adesso, però, la compagna di Paolo Ciavarro ha deciso di rompere definitivamente il silenzio sulla vicenda. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)