Varie. Terribile tragedia. A Basciano, in provincia di Teramo, un giovane di 21 anni residente a Isola del Gran Sasso ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto quando il giovane, alla guida di un'automobile, ha tamponato violentemente un autobus di linea che si trovava alla fermata vicino a un bar. Il violento impatto ha causato la morte immediata del conducente dell'auto. Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Terribile tragedia a Basciano, auto si schianta contro pullman di linea

Terribile tragedia. Nel drammatico incidente avvenuto intorno alle ore 19:00 vicino al bar La Quercia, un giovane ragazzo di 21 anni ha subito un grave trauma cranico a causa dello scontro tra la sua Fiat Panda e un pullman. Nonostante gli interventi dei soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza medicalizzata di Teramo, non è stato possibile salvare il giovane. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Notaresco.

L’auto, che stava percorrendo la statale verso Montorio, è entrata in collisione con un pullman della società TUA. A seguito del violento impatto, il conducente è rimasto bloccato all’interno del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il giovane dalle lamiere e, nonostante le lunghe manovre di rianimazione cardiopolmonare, il trasporto all’ospedale Mazzini di Teramo è stato vano. Sul luogo sono intervenuti anche un’altra ambulanza, i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo e i Carabinieri.

