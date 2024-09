Cinema in lutto, ci lascia per sempre un mito

Varie. Cinema in lutto. James Darren, l’attore italo-americano noto per il suo ruolo di giovane affascinante nei film della serie Gidget e per le sue interpretazioni in T.J. Hooker e Star Trek: Deep Space Nine, è morto all’età di 88 anni. Darren è deceduto nel sonno presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Era stato ricoverato per una sostituzione della valvola aortica, ma, come riporta Hollywoodreporter, l’intervento è stato considerato troppo rischioso a causa della sua debolezza e quindi era stato dimesso per poi ritornare successivamente in ospedale. La triste notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal figlio, Jim Moret. (Continua a leggere dopo le foto)

Cinema in lutto, addio a James Darren

Cinema in lutto per la scomparsa di James Darren. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore è deceduto nel sonno nella notte del 2 settembre presso il Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles all’età di 88 anni. La conferma è arrivata dal figlio, Jim Moret. Le cause precise del decesso non sono ancora note, ma il figlio ha spiegato che il padre aveva problemi cardiaci e si trovava in cura presso l’ospedale. Originariamente, l’attore era stato ricoverato per una sostituzione della valvola aortica, ma l’intervento non è stato effettuato perché è stato giudicato troppo debole per affrontarlo. L’attore lascia tre figli e cinque nipoti.

Il vero nome di James Darren era James William Ercolani, figlio di genitori immigrati dall’Italia. Con il personaggio del surfista Moondoggie, Darren giocò un ruolo chiave nella diffusione della moda del surf, grazie anche alle celebri scene romantiche con Sandra Dee. I film, ispirati al romanzo di Frederick Kohner, includono una versione italiana, Gidget Goes to Rome del 1963, che omaggiava il film La Dolce Vita di Federico Fellini, con una scena che ricordava il famoso bagno nella fontana interpretato da Marcello Mastroianni e Anita Ekberg.

