Supermercati, la classifica dei più convenienti: chi c’è al primo posto

Varie. Supermercati, la classifica dei più convenienti – In un contesto caratterizzato da un’inflazione elevata e da un aumento rapido dei prezzi dei beni alimentari in Italia, è fondamentale fare attenzione a come e dove si spendono i soldi durante le spese al supermercato. Per guidare i consumatori in questa situazione, è stata pubblicata una classifica dei supermercati più economici redatta da Altroconsumo. Questa analisi ha esaminato 1.140 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount distribuiti in 65 città diverse. (Continua a leggere dopo la foto)

Supermercati, la classifica dei più convenienti

Scegliere il supermercato più vantaggioso per le proprie spese può comportare un notevole risparmio, che, secondo l’associazione dei consumatori, potrebbe raggiungere fino a 3.400 euro all’anno per una famiglia di quattro persone. Tuttavia, il potenziale risparmio varia in base a diversi fattori, come le abitudini di acquisto – tra chi preferisce solo marche note e chi opta per i discount – e la localizzazione geografica, poiché ci sono differenze significative tra il Nord e il Centro-Sud Italia.

Esaminando 1,4 milioni di prezzi su 126 categorie di prodotti, come indicato dall’Istat, la classifica dei supermercati più economici vede al primo posto i Famila superstore. Questa classifica considera sia i prodotti di marca sia quelli a marchio del supermercato, che risultano più economici. Seguono Conad e Pam, che si collocano con lo stesso punteggio ma presentano prezzi superiori del 4% rispetto ai Famila. Poco più in basso troviamo Conad Superstore, Coop, Eurospar ed Esselunga. In fondo alla lista, invece, si trovano Carrefour Market, in ultima posizione, e Bennet, al penultimo posto.

