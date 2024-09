Meteo, la fine dell’estate “africana” che ha caratterizzato questo 2024 si avvicina e manca poco all’inizio di una svolta autunnale con temperature in calo drastico e più instabilità. Ecco in dettaglio le previsioni dei prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo: svolta in arrivo

Dopo settimane di caldo torrido che sembra non voler lasciare spazio a cambiamenti, sembra arrivato il momento di una svolta meteo. L’estate sta giungendo ad una conclusione, ma c’è chi ancora sta approfittando delle giornate calde e soleggiate per prolungare le vacanze o per godersi gite fuori porta. Vediamo dunque come non farsi cogliere alla sprovvista.

Sebbene il passaggio da estate ad autunno richiederà ancora tempo, avremo modo di assistere ad alcuni giorni di instabilità con rovesci e cali anche drastici delle temperature. Vediamo nel dettaglio il quadro meteo della penisola per i prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Previsioni di oggi, ultimi sprazzi di estate

Dal nord della Groenlandia è in arrivo una perturbazione che metterà fine all’estate torrida e spazzerà via l’anticiclone africano. Tuttavia, secondo quanto riportato sul sito di 3B meteo, avremo ancora residuo di afa e solleone nelle prossime ore. Al Sud si prevedono temperature elevate, con punte di 35-37°C in Sicilia e Sardegna, specialmente a Catania e Siracusa.

Al Centro, ci saranno ancora massime intorno ai 33-34°C in città come Firenze, Terni e Roma, mentre al Nord le temperature saranno più contenute, con Milano che raggiungerà i 30°C e Torino che non supererà i 26°C. Sono attesi temporali sparsi, più probabili al mattino nelle regioni meridionali e in Sardegna, per poi interessare Alpi, Appennini e Piemonte, in un clima che diventerà gradualmente meno caldo. Ma vediamo invece il giorno in cui è attesa la “svolta autunnale”.

