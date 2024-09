Si tuffano dal pedalò, poi il dramma: morti due ragazzi giovanissimi

Due ragazzi risultavano scomparsi dopo essersi tuffati da un pedalò. Le ricerche sono scattate poco prima delle 16. Sul posto sono accorsi carabinieri, vigili del fuoco e polizia. I due giovani purtroppo sono entrambi morti. Con loro c’era anche un terzo giovane, che ha riportato il pattino a riva ed ha lanciato l’allarme. (Continua…)

Ragazzi morti nel lago

Tre ragazzi stranieri avevano noleggiato un pedalò e stavano facendo un giro sul lago. Ad un certo punto, uno di loro si è tuffato in acqua e non è più riemerso. A quel punto, un altro giovane si è tuffato in suo soccorso, ma anche lui non è più emerso. Il terzo giovane ha invece riportato il pattino a riva ed ha lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Per i due giovani, però, non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)