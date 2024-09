Home | Panico al centro commerciale in Italia: gente in fuga (VIDEO)

È scoppiato il caos al centro commerciale nel pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto 2024. Ad un certo punto si sono sentiti una serie di colpi sordi, che hanno preoccupato i presenti. Alcune persone quindi hanno iniziato ad urlare e a scappare: è stato subito un fuggi fuggi generale. Centinaia di persone sono scappate impaurite temendo che all’interno del centro commerciale si fosse consumata una sparatoria. Ma cos’è successo realmente? (Continua dopo le foto)

Marcianise, gente in fuga dal centro commerciale: cos’è successo

Momenti di panico nel pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto 2024, al Centro Commerciale “Campania” di Marcianise, in provincia di Caserta, dove in centinaia si sono riversati all’esterno. Prima si sono sentiti una serie di rumori sordi. Alcuni hanno pensato ad una sparatoria e hanno iniziato a scappare. Nel caos generale in tanti hanno iniziato a correre creando il panico generale, come si vede nel filmato riportato qui sotto. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Panico al centro commerciale

La “fuga” dal centro commerciale si vede in diversi video postati sui social. C’è chi afferma di essere stato presente e di avere assistito ad una sparatoria. Altri parlano di un incentro. C’è anche chi parla di una rapina ad uno dei negozi. In un altro video spunta una nuova versione: ossia che c’è stato un litigio tra giovani e che uno di questi avrebbe tirato fuori un’arma ma senza sparare. In realtà non era successo nulla di simile.

