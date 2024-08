Tragico incidente in Italia: base jumper muore durante un volo

Si era lanciato in tarda mattinata con la tuta alare, il paracadutista base jumper trovato senza vita ieri sera nella val di Rhêmes, in Valle d’Aosta. Dopo il lancio è riuscito ad aprire il paracadute ma, per cause da accertare, si è schiantato durante il volo. L’allarme è stato dato dopo che il ragazzo non è riuscito a raggiungere il luogo di atterraggio previsto, suscitando immediata preoccupazione tra i suoi familiari e amici.



Base jumper muore durante un volo

Un paracadutista base jumper è morto in Val di Rhemes. L’uomo, residente nel Lazio, si era lanciato nella tarda mattinata di ieri, venerdì 30 agosto. Dopo vari sorvoli in elicottero il suo corpo è stato individuato in serata dal Soccorso alpino valdostano ed è stato portato ad Aosta.

Il base jumper dopo il lancio era riuscito ad aprire il paracadute ma, per cause da accertare, si è schiantato. I soccorritori sono riusciti ad individuare il corpo dall’elicottero perchè una parte di vela era visibile tra gli alberi e la parete rocciosa. Il corpo è stato recuperato a circa 1.300 metri di quota. L’uomo si era buttato nel vuoto dai circa 2.100 metri di Plan Cou, a monte di Rhêmes-Saint-Georges. (continua dopo la foto)

Le operazioni di ricerca

Le ricerche del base jumper sono scattate venerdì pomeriggio, dopo che il fratello, non avendo più sue notizie e non vedendolo rientrare a casa, non ha dato l’allarme. Dopo una serie di sorvoli in elicottero, ieri sera l’equipaggio misto formato da Soccorso alpino valdostano (Sav), Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entrèves e vigili del fuoco ha individuato il corpo del base jumper. Sul luogo dell’incidente è stato inviato un medico a bordo di un altro elicottero, accompagnato da tecnici del Sav. Tuttavia, nonostante la prontezza dell’intervento, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Questa mattina si è svolta la visita del medico legale sul corpo del ragazzo. Il padre, altrove in vacanza, è stato informato e ha raggiunto la Valle d’Aosta appena possibile.