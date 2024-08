Tragico incidente, muore il piccolo Lorenzo: aveva solo due anni

Il 12 Agosto 2024 è avvenuto un terribile incidente a Pove del Grappa. Non ce l’ha fatta Lorenzo Albanese, il bambino di poco meno di due anni, coinvolto nell’incidente lungo la Valsugana. L’auto sulla quale viaggiava con i genitori, Emanuele e Anna Albanese, residenti a Torri di Quartesolo, è stata distrutta in uno scontro con una Volkswagen guidata da un cittadino austriaco. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Pove del Grappa, morto un bimbo di due anni

Non ce l’ha fatta Lorenzo Albanese, il bambino di poco meno di due anni, coinvolto nell’incidente accaduto lo scorso 12 agosto lungo la Valsugana, nel comune di Pove del Grappa. Come riportato da The social post, il sinistro ha causato nove feriti, tra cui due motociclisti residenti nel Thienese. Le condizioni di Lorenzo erano apparse gravissime fin dal primo momento: il piccolo, trasportato d’urgenza in elicottero al San Bortolo di Vicenza, aveva riportato traumi in varie parti del corpo, in particolare alla testa. Nonostante le cure intense, Lorenzo è deceduto due giorni fa, lasciando nella disperazione i genitori. Il padre, ancora ricoverato, è stato trasferito a Vicenza per essere vicino al figlio, mentre la madre, dimessa subito dopo l’incidente, è rimasta costantemente accanto al bambino fino all’ultimo respiro.

