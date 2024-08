Stamattina, poco dopo le 9, c’è stato un altro drammatico incidente in cui purtroppo ha perso la vita un motociclista di 42 anni. Lo schianto, oltre alla motocicletta, ha visto coinvolte anche due auto. Le prime informazioni sull’incidente però sono abbastanza frammentarie. (Continua…)

Terribile incidente stradale, motociclista perde la vita

Un terribile incidente stradale è avvenuto stamattina, intorno alle 9, nel nostro paese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e una moto. È stato il centauro però ad avere la peggio. Si tratta di un uomo di 42 anni. Per lui non c’è stato niente da fare: è morto in seguito alle ferite riportate nell’impatto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)