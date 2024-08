Home | Sport in lutto, il campione muore in un tragico incidente: aveva 31 anni

Lutto nel mondo dello sport: il campione dell’hockey statunitense, Johnny Gaudreau, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri, giovedì 29 agosto. Il 31enne si trovava in bici con il fratello quando è stato falciato da un’automobile. (Continua a leggere dopo la foto…)

Johnny Gaudreau, morto a 31 anni il campione di hockey

Tragedia nella competizione americana National Hockey League e in tutto il mondo dello sport. Johnny Gaudreau, stella dei Columbus Blue Jackets, è morto a soli 31 anni dopo essere stato coinvolto in un tragico incidente stradale. Johnny Gaudreau, conosciuto come “Johnny Hockey”, aveva alle spalle 11 stagioni giocate in NHL (di cui nove con i Calgary Flames) e si preparava a disputare la sua terza stagione con la nuova squadra.

Gaudreau ha segnato più di 20 gol in sei stagioni diverse, raggiungendo 115 punti nel 2021-22, anno in cui è stato selezionato per l’All-Star Game per la prima volta. Scelto al quarto giro dai Flames nel Draft del 2011, ha contribuito a far vincere al Boston College il campionato NCAA nel 2012 e nel 2014, conquistando anche l’Hobey Baker Award come miglior giocatore universitario degli Stati Uniti. Purtroppo, la sua carriera di successo si è interrotta bruscamente su una strada del New Jersey. (Continua a leggere dopo la foto…)

La passeggiata in bici, poi la disgrazia

Johnny Gaudreau si trovava insieme al fratello Matthew, di 29 anni, nello stato del New Jersey (USA). I due si e si trovavano lì per il matrimonio della sorella Katie, previsto per oggi, 30 agosto, a Philadelphia. Purtroppo, un’occasione di festa, in cui i due potevano riunirsi con la famiglia e svagarsi, si è trasformata in una tragedia. Vediamo nel dettaglio la dinamica del terribile incidente.

