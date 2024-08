Il sistema di attacco West Coast, perfezionato da Bill Walsh e eseguito brillantemente da Joe Montana, ha influenzato profondamente il modo in cui viene giocato il football. Molti degli attacchi moderni devono gran parte della loro filosofia a quel sistema.

Le origini

Joe Montana è cresciuto in Pennsylvania, uno stato con una forte tradizione nel football. Dopo il liceo, Montana ricevette una borsa di studio per giocare a football all’Università di Notre Dame, una delle più prestigiose università nel panorama dei college. A Notre Dame Montana continuò a sviluppare le sue abilità, anche se i primi anni non furono facili. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

NEW ORLEANS, LA – JANUARY 28: Defensive end Simon Fletcher #73 of the Denver Broncos pressures quarterback Joe Montana #16 of the San Francisco 49ers in Super Bowl XXIV at the Superdome on January 28, 1990 in New Orleans, Louisiana. The 49ers defeated the Broncos 55-10. (Photo by Gin Ellis/Getty Images)

Il suo momento di svolta arrivò durante la “Chicken Soup Game” del 1979, una partita in cui Montana, pur essendo febbricitante, guidò Notre Dame a una vittoria spettacolare in rimonta contro gli Houston Cougars. Nel 1979, Montana fu scelto dai San Francisco 49ers al terzo giro del Draft NFL. A quel tempo, i 49ers non erano una squadra particolarmente competitiva, ma l’arrivo di Montana coincise con l’inizio di una nuova era sotto la guida dell’allenatore Bill Walsh, il cui sistema offensivo, noto come “West Coast Offense,” era perfetto per le capacità di Montana.

La carriera di Joe Montana

Montana diventò il quarterback titolare nel 1981 e guidò i 49ers a una stagione memorabile, culminata nella vittoria del Super Bowl XVI contro i Cincinnati Bengals. In quella partita, Montana dimostrò la sua freddezza e precisione, qualità che avrebbero caratterizzato tutta la sua carriera. Con il passare degli anni, Montana continuò a migliorare, diventando un maestro nel leggere le difese avversarie e sfruttare al meglio le sue armi offensive.

Durante gli anni ’80, i 49ers dominarono la NFL, con Montana al timone che guidava l’attacco in modo magistrale. Vinse altri tre Super Bowl (XIX, XXIII e XXIV), stabilendo record su record. La sua performance nel Super Bowl XXIII contro i Bengals è ancora oggi considerata una delle migliori di sempre: con i 49ers in svantaggio a pochi minuti dalla fine, Montana orchestrò un drive di 92 yarde che culminò con un passaggio da touchdown a John Taylor, dando la vittoria a San Francisco. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MIAMI, FL – JANUARY 22: Quarterback Joe Montana #16 of the San Francisco 49ers throws a pass against the Cincinnati Bengals in Super Bowl XXIII at Joe Robbie Stadium on January 22, 1989 in Miami, Florida. The 49ers defeated the Bengals 20-16. (Photo by Gin Ellis/Getty Images)

Nonostante il successo, gli ultimi anni della carriera di Montana furono segnati dagli infortuni. Una serie di lesioni, tra cui un grave infortunio al gomito, lo costrinse a perdere gran parte delle stagioni 1991 e 1992. Nel frattempo, Steve Young, un altro futuro Hall of Famer, prese il posto di Montana come quarterback titolare dei 49ers.

Nel 1993, Montana fu scambiato con i Kansas City Chiefs, dove giocò le ultime due stagioni della sua carriera. Sebbene non riuscì a raggiungere un altro Super Bowl, portò comunque i Chiefs ai playoff in entrambe le stagioni, dimostrando che, nonostante gli infortuni e l’età, era ancora un quarterback di altissimo livello.

Quanti Super Bowl ha vinto Joe Montana?

Montana si ritirò ufficialmente nel 1995. Lasciò il gioco come uno dei più grandi di sempre, con una serie di record e una reputazione che lo avrebbero portato a essere inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2000, al primo anno di eleggibilità.

Joe Montana ha conquistato quattro Super Bowl durante la sua carriera con i San Francisco 49ers, ha vinto i Super Bowl XVI, XIX, XXIII e XXIV. Montana fu nominato MVP del Super Bowl in tre delle sue quattro vittorie, un record condiviso con Tom Brady. Oltre ai suoi successi nei Super Bowl, Montana collezionò una serie di premi e riconoscimenti durante la sua carriera, tra cui il titolo di MVP della NFL due volte (1989, 1990). Montana è stato selezionato otto volte per il Pro Bowl e sei volte nel First-Team All-Pro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ATLANTA, GA – DECEMBER 4: Quarterback Joe Montana #16 of the San Francisco 49ers prepares to slide in front of linebacker Aundray Bruce #93 of the Atlanta Falcons in an NFL game at the Fulton County Stadium on December 4, 1988 in Atlanta, Georgia. The 49ers defeated the Falcons 13-3. (Photo by Gin Ellis/Getty Images)

Joe Montana è senza dubbio uno dei più grandi quarterback di tutti i tempi, un atleta che ha definito un’era e che continua a essere una fonte di ispirazione per giocatori e appassionati di football. La sua carriera, caratterizzata da successi straordinari e da una capacità unica di guidare la sua squadra nei momenti più critici, lo ha reso una leggenda vivente. Leggi anche: Tom Brady, il miglior quarterback della storia

Cosa fa oggi Joe Montana?

Dopo il ritiro, Joe Montana si è dedicato a vari interessi, tra cui investimenti e attività imprenditoriali. E’ diventato un investitore di successo, con un focus particolare su startup tecnologiche e aziende emergenti. Ha co-fondato una società di venture capital chiamata “Liquid 2 Ventures“, che si occupa di una varietà di settori, tra cui tecnologia, sanità e fintech. Una delle manovre finanziarie più note di Liquid 2 Ventures è stata GitLab, una piattaforma di sviluppo software che è stata valutata oltre un miliardo di dollari prima di essere quotata in borsa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LAS VEGAS, NEVADA – FEBRUARY 08: Joe Montana speaks on SiriusXM at Super Bowl LVIII on February 08, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

Montana però ha mantenuto un profilo relativamente basso rispetto ad altri ex atleti della sua statura, preferendo concentrarsi sulla sua famiglia e sulle sue passioni personali. È apparso occasionalmente in televisione come analista o commentatore, ma ha evitato i riflettori a differenza di molti altri ex giocatori.

Montana vive una vita tranquilla con la sua famiglia, lontano dalle luci della ribalta che avevano caratterizzato la sua carriera. Oltre a essere un’icona sportiva, Montana è anche una figura ammirata per il suo comportamento fuori dal campo. È sempre stato noto per la sua umiltà e per la sua dedizione al gioco, caratteristiche che gli hanno fatto guadagnare il rispetto anche dei suoi avversari.

