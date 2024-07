Tom Brady è diventato uno dei più grandi quarterback della storia della NFL. Con una carriera che ha attraversato più di due decenni, ha accumulato numerosi record, titoli e riconoscimenti, consolidando il suo status di leggenda vivente. Questo articolo vi racconta la sua vita e la sua carriera.

La carriera straordinaria di Tom Brady

Tom Brady ha frequentato l’Università del Michigan, dove ha giocato come quarterback per i Wolverines. Nonostante un inizio non brillante e una dura competizione per il posto da titolare, Brady ha dimostrato determinazione e resilienza: è riuscito a diventare titolare nel suo junior year, conducendo la squadra alla vittoria nell’Orange Bowl del 2000.

Nonostante i successi universitari, Brady non era considerato una stella nascente. È stato selezionato dai New England Patriots nel sesto round del Draft NFL del 2000, come la 199ª scelta assoluta. Questa selezione così bassa ha alimentato la sua determinazione a dimostrare il proprio valore. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – JANUARY 04: Tom Brady #12 of the New England Patriots looks on from the sideline during the AFC Wild Card Playoff game against the Tennessee Titans at Gillette Stadium on January 04, 2020 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Brady è diventato titolare dei Patriots nel 2001, dopo l’infortunio del quarterback titolare Drew Bledsoe. Sotto la guida del coach Bill Belichick, Brady ha portato la squadra a un’incredibile stagione, culminata con una vittoria nel Super Bowl XXXVI contro i St. Louis Rams. Durante la sua permanenza con i Patriots, Brady ha vinto sei Super Bowl (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII) e ha stabilito numerosi record, tra cui il maggior numero di vittorie nei playoff e nei Super Bowl da parte di un quarterback. È stato nominato MVP del Super Bowl quattro volte e ha ricevuto tre premi MVP della NFL (2007, 2010, 2017).

Tampa Bay e i record in carriera

Nel 2020, dopo 20 anni con i Patriots, Brady ha firmato con i Tampa Bay Buccaneers. Questa mossa ha sorpreso molti, ma Brady ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e vincere. Nella sua prima stagione con i Buccaneers, ha portato la squadra alla vittoria nel Super Bowl LV, diventando il quarterback più anziano a vincere un titolo e il primo a farlo in una squadra ospitante il Super Bowl.

Il successo di Brady con i Buccaneers ha rafforzato ulteriormente il suo status di GOAT. La sua leadership e il suo esempio hanno ispirato una squadra giovane e talentuosa, portando i Buccaneers a un livello di eccellenza che non avevano mai raggiunto prima. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – JANUARY 04: Tom Brady #12 of the New England Patriots reacts as they take on the Tennessee Titans in the fourth quarter of the AFC Wild Card Playoff game at Gillette Stadium on January 04, 2020 in Foxborough, Massachusetts. The Tennessee Titans won 20-13. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

È il recordman di tutti i tempi per passaggi completati, yard lanciate e touchdown nei playoff. Ha più vittorie nei Super Bowl di qualsiasi altra franchigia della NFL. La capacità di Brady di mantenere la calma sotto pressione, il suo incredibile lavoro di squadra e la sua precisione nel passaggio sono stati fondamentali per il successo dei Patriots. La sua dedizione alla preparazione fisica e mentale, combinata con una lettura del gioco, gli ha permesso di eccellere anche contro avversari più giovani e atletici.

Il matrimonio con Gisele Bundchen

Tom Brady e Gisele Bündchen si sono conosciuti attraverso un appuntamento al buio organizzato da un amico comune nel 2006. In un’intervista Gisele ha raccontato di aver sentito una connessione immediata con Brady. Nonostante la vita pubblica e gli impegni professionali di entrambi, la coppia ha trovato modi per mantenere la loro relazione forte e stabile per diversi anni.

TAMPA, FLORIDA – FEBRUARY 07: Tom Brady #12 of the Tampa Bay Buccaneers celebrates with Gisele Bundchen after winning Super Bowl LV at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Tom Brady e Gisele Bündchen si sono sposati il 26 febbraio 2009 in una cerimonia intima a Santa Monica, California. Successivamente, hanno tenuto una seconda cerimonia in Costa Rica, circondati da familiari e amici più stretti. La coppia ha due figli: Benjamin Rein Brady, nato nel dicembre 2009, e Vivian Lake Brady, nata nel dicembre 2012. Tom ha anche un figlio, John Edward Thomas Moynahan, nato dalla sua precedente relazione con l’attrice Bridget Moynahan.

Nel 2022 però la coppia si è separata con un serie anche di dichiarazioni e provocazioni da entrambe le parti. L’atleta ha annunciato sui social di voler aprire un nuovo capitolo nella propria vita, mentre la modella ha parlato di “relazione tossica alle spalle” e attualmente frequenta l’istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente.

Il discorso ispiratore che ha fatto la storia

In diverse occasioni, Brady ha parlato davanti a gruppi di giovani atleti, studenti e appassionati di sport. Questi discorsi sono progettati per ispirare e motivare, condividendo la sua esperienza e i valori che ritiene fondamentali per il successo. Il discorso motivazionale più famoso è forse quello alla cerimonia dei Patriots che lo hanno inserito nella propria Hall of fame. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Ecco un estratto: “La vita è dura. Non importa chi sei, ci sono ostacoli, colpi e ferite lungo il percorso e il mio consiglio è di prepararti a tutto questo, perché le lezioni che ti dà il football ci insegnano che il successo deriva dal superare le avversità. Per avere successo in qualsiasi cosa non devi essere speciale, devi solo essere ciò che la maggior parte delle persone non è: coerente, determinato e disposto a lavorare per vincere“.

