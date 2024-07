Wayne Gretzky è una vera e propria leggenda dell’hockey, ancora oggi il migliore marcatore della National Hockey League. Soprannominato The Great One, è ritenuto da tutti il miglior giocatore ad avere mai militato nella NHL, dove ha militato tra il 1979 e il 1999. Un carriera strepitosa continuata anche dopo il ritiro, nel ruolo da allenatore, guidando dal 2006 al 2009 i Phoenix Coyotes. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio vita e carriera di Wayne Gretzky, il migliore giocatore di hockey di sempre.

(Foto di Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images)

Gli inizi e l’influenza della famiglia

Wayne Gretzky è nato a Brantford, nell’Ontario, il 21 gennaio 1961. La sua figura è quella del predestinato: ha iniziato a pattinare a due anni e a giocare a hockey a sei anni. Dopo una rapida progressione nel settore giovanile, Gretzky ha fatto il suo debutto a livello professionistico con gli Indianapolis Racers della World Hockey Association (WHA) nel 1978.

Il legame tra Gretzky e l’hockey affonda le proprie radici a livello familiare. Il nonno Terenty lo ha stimolato a iniziare a praticare lo sport e spesso – insieme alla nonna – osservava gli allenamenti e i primi successi del nipote. Wayne è cresciuto alto e forte ed era abituato a giocare a hockey con ragazzi di gran lunga più grandi di lui.

La carriera nella NHL e i successi con gli Edmonton Oilers

Nel 1979, Wayne Gretzky fu selezionato dagli Edmonton Oilers come prima scelta assoluta nel draft della NHL. Gretzky ebbe un impatto immediato sulla lega, vincendo il Calder Memorial Trophy come miglior esordiente nella sua prima stagione. Negli anni ’80 e ’90, continuò a dominare la NHL, conquistando quattro Stanley Cup con gli Edmonton Oilers nel 1984, 1985, 1987 e 1988. Gli Oilers hanno legato strettamente la loro fortuna al talento di Gretzky.

Un’altra opportunità di vittoria si è presentata con i Los Angeles Kings nel 1991, ma in finale c’è stata la sconfitta a Montreal. Wayne Gretzky ha partecipato a cinque finali vincendone quattro. Nel 1996 si ai è trasferito ai St. Louis Blues, con cui ha giocato 32 incontri, prima di passare alla sua ultima tappa, i New York Rangers, il 21 luglio 1996. Il 18 aprile 1999 ha annunciato il suo ritiro dall’hockey professionistico.

(Foto di Bennett/Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios/Getty Images)

Record e riconoscimenti

Gretzky venne soprannominato “The Great One” per il suo gioco eccezionale e la sua capacità di segnare gol. Vinse la Stanley Cup quattro volte, il trofeo Art Ross come miglior realizzatore della lega per dieci volte e il trofeo Hart Memorial come giocatore più prezioso della NHL per nove volte. In carriera ha messo a segno 894 gol e 1963 assist, per un totale di 2857 punti. Per ognuna delle tre categorie è un record per la NHL. È anche l’unico giocatore della storia della NHL a essere riuscito a superare i 200 punti in regular season.

Ma non è finita qui. Ha quota 100 punti in ben 14 stagioni: è l’unico giocatore della storia della NHL ad avere superato 200 punti in 4 stagioni. Complessivamente Gretzky detiene a oggi 61 record (40 nella stagione regolare, 15 ai play-off e 6 negli All-Star-Games). Il suo numero 99 è stato ritirato il 6 febbraio 2000 per tutta la lega NHL. Dopo solamente sette mesi dal suo ritiro – il 22 novembre 1999 – il nome di Gretzky è stato iscritto nella Hockey Hall of Fame. Sono stati solamente dieci i giocatori per i quali è stata fatta un’eccezione rispetto ai consueti tre anni di attesa.

Cosa fa oggi Gretzky ?

Nel 1999 Gretzky ha annunciato il suo ritiro dall’hockey professionistico. Solamente un anno dopo è diventato co-proprietario dei Phoenix Coyotes. In realtà già durante la sua attività da professionista è stato proprietario di una squadra di hockey giovanile, gli Hull Olimpiques (1985-1992). Ai Coyotes è stato anche allenatore tra il 2005 e il 2009.

Parallelamente alla sua carriera nello sport, ha fondato la Fondazione Gretzky con l’obiettivo di insegnare l’hockey su ghiaccio ai bambini con meno opportunità. È sposato con Janet e insieme hanno dato vita a cinque figli (tre maschi e due femmine). I fratelli di Wayne – Keith e Brent – sono anch’essi giocatori di hockey. Keith è conosciuto nelle leghe minori. Brent invece ha totalizzato 13 presenze e 4 punti in carriera nella NHL con i Tampa Bay Lightning.

