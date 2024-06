Lo sport offre intrattenimento, unisce persone di diverse provenienze, ispira milioni di atleti e appassionati e rappresenta una delle industrie più grandi e redditizie a livello globale. Vediamo quali sono gli sport più seguiti al mondo, con il calcio saldamente in testa.

Calcio (circa 4 miliardi di tifosi)

Il calcio, conosciuto come "soccer" negli Stati Uniti, è lo sport più seguito al mondo. Con oltre 4 miliardi di tifosi, il calcio ha una presenza dominante in Europa, Sud America, Africa e Asia. La FIFA, l'organo di governo internazionale del calcio, organizza la Coppa del Mondo, che è l'evento sportivo più visto a livello.

Lionel Messi esulta dopo aver segnato un gol in Argentina-Ecuador. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

La semplicità delle regole e l’accessibilità del gioco (basta un pallone per giocare) contribuiscono alla sua diffusione. Inoltre, le rivalità storiche tra club e nazionali, come Real Madrid vs Barcellona o Brasile vs Argentina, alimentano la passione dei tifosi. Il calcio ha un impatto sociale significativo, promuovendo l’integrazione e l’unità. Economicamente, genera miliardi di dollari attraverso sponsorizzazioni, diritti televisivi e merchandising. Club come Manchester United, Barcelona e Real Madrid sono tra le società sportive più ricche al mondo e rappresentato a tutti gli effetti un brand di portata globale.

Cricket (2,5 miliardi di tifosi)

Il cricket ha origini antiche, risalenti al XVI secolo in Inghilterra. Divenne estremamente popolare durante l’epoca coloniale britannica, diffondendosi nelle colonie e lasciando un’eredità duratura. La storia coloniale ha giocato un ruolo cruciale nel radicare il cricket nelle culture di paesi come l’India.

La IPL, ad esempio, genera miliardi di dollari in entrate attraverso sponsorizzazioni, diritti televisivi e vendita di biglietti. I contratti dei giocatori di cricket, specialmente quelli che partecipano all'IPL, sono tra i più redditizi nel mondo dello sport. Questo sport ha un impatto sociale significativo, soprattutto nei paesi in cui è più popolare. In India, ad esempio, il cricket è un mezzo di unità nazionale, superando le divisioni di casta, religione e regione.

Per quanto in Europa non sia molto popolare, va ricordato il peso demografico dell’India e dell’Asia in generale, che determina la seconda posizione per il cricket nella scala degli sport più popolari al mondo. Giocatori come Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Don Bradman e Brian Lara sono venerati come leggende.

Basket (2,2 miliardi di tifosi)

Principalmente amato negli Stati Uniti, in Canada, in Cina, e nelle Filippine, il basket ha un’influenza globale grazie alla National Basketball Association (NBA). In Europa è particolarmente diffuso in Spagna, Italia, nella penisola balcanica e nei paesi baltici. In Sudamerica è molto popolare in Argentina, mentre in Medio Oriente Israele ha subito l’influenza sportiva degli USA.

Il basket è stato inventato nel 1891 da James Naismith, un insegnante di educazione fisica canadese, a Springfield, Massachusetts. Nato come un'attività indoor per mantenere in forma gli atleti durante l'inverno, il basket è rapidamente cresciuto in popolarità.

Isaiah Thomas #4 dei Boston Celtics gestisce la palla contro LeBron James #23 dei Cleveland Cavaliers nel secondo tempo durante gara uno delle finali della Eastern Conference NBA 2017 al TD Garden il 17 maggio 2017 a Boston, Massachusetts. (Foto di Adam Glanzman/Getty Images)

Il basket ha prodotto alcune delle più grandi superstar sportive. Michael Jordan è spesso considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, grazie ai suoi sei titoli NBA con i Chicago Bulls e il suo impatto culturale. Altri giocatori leggendari includono LeBron James, con una carriera di successi e influenze, e Kobe Bryant. I giocatori di basket della NBA sono tra gli atleti più pagati al mondo, con contratti che spesso superano i 100 milioni di dollari. Inoltre, il basket universitario contribuisce significativamente all’economia sportiva degli Stati Uniti.

Il basket ha un profondo impatto sociale, specialmente nelle comunità urbane. Offre opportunità di carriera a molti giovani, promuovendo valori come il lavoro di squadra, la disciplina e la resilienza. Programmi di sviluppo giovanile e camp estivi di basket aiutano a formare nuove generazioni di giocatori.

Hockey (circa 2 miliardi di tifosi)

L’hockey ha origini antiche, con versioni rudimentali del gioco risalenti a migliaia di anni fa. Tuttavia, le forme moderne di hockey su ghiaccio e hockey su prato si sono sviluppate rispettivamente in Canada e nel Regno Unito nel XIX secolo. Oggi, l’hockey su ghiaccio è particolarmente popolare in Canada, Stati Uniti, Russia e nei paesi nordici, mentre l’hockey su prato ha un grande seguito in India, Pakistan, Australia. La disciplina affascina soprattutto per la sua velocità, strategia e fisicità.

Nelle due varianti lo sport complessivamente ha un seguito di circa 2 miliardi di persone nel mondo. L’hockey ha prodotto molte leggende che hanno contribuito a far crescere la popolarità del gioco. Nell’hockey su ghiaccio, giocatori come Wayne Gretzky, spesso considerato il più grande di tutti i tempi, hanno avuto un impatto enorme. Altri giocatori leggendari includono Mario Lemieux, Sidney Crosby e Alexander Ovechkin. Nell’hockey su prato, giocatori come Dhyan Chand, un’icona indiana, e Teun de Nooijer dei Paesi Bassi.

Tennis (1 miliardo di tifosi)

Il tennis è uno sport che combina tradizione e modernità, eleganza e potenza, strategia e abilità fisica. La sua popolarità continua a crescere, affascinando ance le nuove generazioni. A fare da faro negli ultimi anni sono stati Federer, Djokovic e Nadal, ma la generazione di Sinner sta esportando lo sport anche in paesi in precedenza poco appassionati della disciplina.

Jannik Sinner esulta durante il match contro Carlos Alcara. Semifinale 2023 China Open at the National Tennis Center on October 3, 2023 in Beijing, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Il tennis femminile, in particolare, ha giocato un ruolo cruciale nella promozione dell’uguaglianza di genere nello sport. La WTA (Women’s Tennis Association) è stata pioniera nell’ottenere pari premi in denaro per le donne nei tornei del Grande Slam.

I tornei del Grande Slam generano enormi entrate soprattutto nelle città in cui si disputano i tornei, come Londra, Parigi, Melbourne e New York. Anche i tornei ATP danno la possibilità di puntare i riflettori su alcuni paesi: si pensi ad esempio a Montecarlo, Roma e Madrid. La Coppa Davis, inoltre, promuove lo sport a livello nazionale, quasi un unicum considerando che il tennis è prevalentemente una disciplina individuale o di coppia.

